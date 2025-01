Solutions 30: CA en baisse de près de 6% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 18:25









(CercleFinance.com) - Solutions30 publie un chiffre d'affaires de 994,6 ME au titre de l'exercice 2024, traduisant un recul de 5,9% de l'activité par rapport au précédent exercice.



Selon le groupe, ce recul 'traduit les orientations stratégiques' mises en oeuvre donnant une priorité accrue aux marges par rapport à la croissance du chiffre d'affaires, dans un contexte de marché contrasté.



Dans le détail, l'activité a reculé de 2,6% eu Benelux, de 10,6% en France et de 3,6% dans les autres pays.



Pour le 4e trimestre, le CA est ressorti en repli de 12,4%, à 251,8 ME, là aussi marqué par un repli dans toutes les zones géographiques avec -17,2% pour le Benelux, -14,3% pour la France et -1,6% pour les autres pays.



'Nous confirmons nos perspectives d'une hausse de l'EBITDA ajusté du Groupe en valeur pour l'ensemble de l'exercice 2024, en dépit de cette baisse du chiffre d'affaires. Ceci démontre notre capacité à faire progresser significativement nos marges opérationnelles, ainsi que la pertinence de notre stratégie de sélectivité dans le contexte que nous avons connu en 2024', a commenté Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions30.





Valeurs associées SOLUTIONS 30 0,98 EUR Euronext Paris -0,10%