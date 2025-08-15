Soluna Holdings Inc devrait afficher une perte de 86 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Soluna Holdings Inc SLNH.OQ SLNH.O devrait publier ses résultats le 15 août pour la période se terminant le 30 septembre 2025

* La société basée à Albany New York devrait déclarer un chiffre d'affaires de 8,8 millions de dollars, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Soluna Holdings Inc est une perte de 86 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "hold".

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs IT Services & Consulting est également "Hold"

15 août