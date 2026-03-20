Solocal resserre son équipe dirigeante autour de Maurice Lévy
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 12:43
Dans le cadre de cette refonte, qui vise à créer une direction "plus agile", huit cadres siégeront au sein du comité exécutif du groupe aux côtés de l'ancien patron de Publicis.
Il s'agit de son fils Alain Lévy, qui occupera le poste de directeur général adjoint, de Malvina Prault (directrice Client First et directrice de Solocal Interactive), Nicolas Regal (directeur technologique), Fabien Scolan (directeur marketing), Jean-Baptiste Taupin (vice-président exécutif croissance), Charles Riou (vice-président exécutif stratégie et développement), Jean-Charles Rebours (directeur des ressources humaines) et Jérome Fievet (directeur financier).
Une véritable "IA Company"
Le groupe d'informations locales, propriétaire de PagesJaunes, explique désormais vouloir se structurer autour d'un principe central : être totalement tourné vers ses clients, ce qui l'a conduit à créer le pôle "Client First" confié à Malvina Prault.
Cette division regroupe l'ensemble des fonctions liées aux clients, depuis la relation client jusqu'au recouvrement, avec une attention particulière portée à l'expérience client, l'amélioration de la relation et la lutte anti-churn (annulations d'abonnement).
Cité dans un communiqué, Maurice Lévy explique vouloir transformer Solocal en une entreprise d'IA ( IA company ), notamment via la création d'un pôle data et AI qui sera confié à Laurent Ach (ex-Qwant et Rakuten).
D'après le PDG, Solocal est aujourd'hui engagé dans une période dite de reconquête, dont l'ambition est de renouer durablement avec la croissance, après avoir bouclé une première phase de transformation ayant permis de rétablir ses
fondamentaux financiers et opérationnels.
A la Bourse de Paris, l'action Solocal cédait 1,2% vendredi matin dans le sillage de ces annonces, mais gagne encore plus de 2% depuis le début de l'année. Sa hausse sur les 12 derniers mois atteint plus de 49%.
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