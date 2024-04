Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solocal: les obligataires approuvent le plan de sauvegarde information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - SoLocal a annoncé mardi avoir obtenu l'accord de la quasi-totalité de ses créanciers obligataires pour son projet de modification du plan de sauvegarde financière accélérée.



Dans un communiqué, le groupe d'informations locales, qui fait l'objet d'une offre de reprise ferme d'Ycor, le fonds de capital-investissement de Maurice Lévy, souligne que l'assemblée unique des obligataires qui s'est tenue hier a approuvé le plan à hauteur de 99,8% des votes exprimés.



Le projet va désormais pourrait être soumis au vote des actionnaires lors d'une assemblée générale prévue dans le courant du mois de juin.



Pour mémoire, Solocal avait signé, la semaine passée, un accord de principe avec Ycor, ses prêteurs, ses porteurs d'obligations et ses principaux actionnaires en vue de réduire son endettement et d'assurer la pérennité de l'entreprise.



A l'issue des opérations envisagées, le groupe serait contrôlé par Ycor et ses actionnaires actuels seraient massivement dilués puisque leurs actions existantes seraient appelées à représenter moins de 1% du capital.





Valeurs associées SOLOCAL GROUP Euronext Paris +0.42%