Solocal: la cotation reprend ce lundi

Solocal Group indique avoir demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de ses actions et du Mini Bond, et à la Bourse du Luxembourg celle de ses obligations, à compter de l'ouverture des marchés ce lundi 15 avril. Cette demande fait suite à l'annonce, vendredi soir, d'un accord de principe avec Ycor (fonds de capital-investissement lancé par Maurice Lévy), les principaux prêteurs au titre du RCF, les principaux porteurs d'obligations et du Mini Bond et ses principaux actionnaires. Pour rappel, le groupe de services de renseignement avait demandé vendredi matin une suspension de cotation dans l'attente de cet accord en vue de sa restructuration financière, moyennant une dilution massive de ses actionnaires existants.

Valeurs associées SOLOCAL GROUP Euronext Paris +21.51%