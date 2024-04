Solocal : accord de principe sur les modalités de la restructuration financière

(AOF) - Solocal a annoncé qu’un accord de principe a été signé avec Ycor et les principaux créanciers et actionnaires du groupe. À l’issue des opérations envisagées dans cet accord de principe, le spécialiste de la communication serait contrôlé par Ycor. Les actionnaires actuels de Solocal Group seraient massivement dilués : leurs actions existantes représenteraient moins de 1% du capital. L'action Solocal avait été suspendue ce matin dans l'atteinte d'un communiqué.

Cet accord prévoit notamment un apport de 43 millions d'euros à la société exclusivement en fonds propres, dont un montant maximum de 38 millions d'euros de la part d'Ycor via des augmentations de capital avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Il comprend également l‘apport en nature de l'intégralité des titres composant le capital social de la société Regicom Webformance SAS à la société.

Il prévoit en outre le remboursement partiel à hauteur de 20 millions d'euros, à la date de la réalisation effective des augmentations de capital et de l'émission de titres envisagées, d'une partie de la dette RCF existante avec une partie des produits des apports en fonds propres.

Cet accord prévoit aussi une réduction massive du montant nominal de la dette obligataire brute existante (incluant les intérêts dûs) de la société de l'ordre de 85% avec des modalités d'amortissement ou de conversion en capital différentes selon la nature des dettes réinstallées.

"Un calendrier juridique chargé nous attend pour conclure cette restructuration. Ce processus réglementaire va se dérouler sur plusieurs semaines, avec la volonté d'aller le plus vite possible" a déclaré Cédric Dugardin, directeur général de Solocal.

" En plus de répondre aux objectifs de la société de réduire substantiellement son endettement et de sécuriser la liquidité du groupe, cet accord ouvre de nouvelles perspectives créatrices de valeur grâce à des synergies à court terme ", souligne le spécialiste de la communication locale.

