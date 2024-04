Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solocal: accord de principe avec créanciers et actionnaires information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Solocal Group annonce avoir franchi une étape majeure de sa restructuration financière, en signant un accord de principe avec Ycor, les principaux prêteurs au titre du RCF, les principaux porteurs d'obligations et du Mini Bond et ses principaux actionnaires.



'En plus de répondre aux objectifs de la société de réduire substantiellement son endettement et de sécuriser la liquidité du groupe, cet accord ouvre de nouvelles perspectives créatrices de valeur grâce à des synergies à court terme', affirme-t-il.



Le groupe de services de renseignement précise qu'à l'issue des opérations envisagées, il serait contrôlé par Ycor, et que ses actionnaires actuels seraient massivement dilués (leurs actions existantes représenteraient moins de 1% du capital de Solocal).





