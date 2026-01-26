 Aller au contenu principal
Solo Brands grimpe grâce à ses résultats préliminaires pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 16:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions de la société de produits de plein air Solo Brands SBDS.N ont augmenté de 17% à 7,28 $ après que la société ait publié ses résultats préliminaires pour le quatrième trimestre

** La société s'attend à ce que l'Ebitda ajusté du 4ème trimestre dépasse les 9 millions de dollars, soit une augmentation de 43% par rapport à l'année précédente

** "Nos résultats du quatrième trimestre démontrent l'impact des mesures décisives de restructuration des coûts ainsi que l'exécution solide des lancements de nouveaux produits", déclare le directeur général John Larson

** SBDS prévoit de lancer de nouveaux produits au printemps dans tous les segments, y compris Solo Stove, Chubbies et Watersports

** La société publiera ses résultats financiers complets le 19 mars

** SBDS a baissé de ~40% en 2025

