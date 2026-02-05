Solides performances commerciales en 2025 : revenu annuel récurrent (ARR) de 108,0 M€ (+8,8% en publié au 31/12/25) et chiffre d’affaires annuel de 236,5 M€ (+9,1% en publié)

- Première publication de l’indicateur ARR, qui s’établit à 108,0 M€ au 31/12/25, en hausse dynamique de +8,8% vs. 2024

- Contribution de l’ensemble des segments d’activité et dynamisme particulièrement marqué au S2 et au T4 2025, en progression respective de +10,8% et +9,7% en données publiées

- Perspectives 2026 : renforcement du leadership technologique d’Equasens confirmant son positionnement d’acteur majeur du Numérique en Santé en Europe au service des professionnels et des établissements de santé



Au 31 décembre 2025, le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, enregistre un chiffre d'affaires de 236,5 M€, en croissance de +9,1% en données publiées et de +7,2% en données organiques.

La performance du second semestre est particulièrement robuste, avec une croissance de +10,8% en données publiées, conforme aux perspectives.



Denis SUPPLISSON, CEO d’Equasens, déclare : "La performance commerciale enregistrée en 2025, en France comme à l’international, est particulièrement dynamique et confirme la pertinence de notre positionnement fondé sur un portefeuille de solutions innovantes au service des professionnels et des établissements de santé. Le Groupe Equasens dispose aujourd’hui d’une offre unique que nous bâtissons via une stratégie d’acquisitions sélectives, source de nombreuses synergies commerciales".