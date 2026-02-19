Solide performance opérationnelle pour Rio Tinto en 2025
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 16:11
"Cette solide performance opérationnelle, associée à la diversification de notre portefeuille et à une discipline rigoureuse en matière de coûts, a soutenu une augmentation de 9% de l'Ebitda sous-jacent, s'élevant à 25,4 milliards de dollars, pour un flux de trésorerie opérationnel de 16,8 MdsUSD. Nous avons dégagé un bénéfice sous-jacent stable de 10,9 MdsUSD, après déduction de 10,4 MdsUSD d'impôts et de redevances gouvernementales", a souligné Simon Trott, directeur général de Rio Tinto.
En 2025, ce flux de trésorerie opérationnel est en hausse de 8%. Le chiffre d'affaires a progressé de 7% pour atteindre les 53,66 MdsUSD.
En revanche, son bénéfice net a reculé de 14% à 10 MdsUSD. Le résultat par action sous-jacent ressort à 6,69 USD, stable sur un an. Le free cash flow a diminué de 28% à 4,02 MdsUSD.
Confiance dans sa trajectoire de croissance à long terme
Le groupe indique "rester en en bonne voie pour atteindre un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3% de la production de CuEq d'ici 2030". Parallèlement, les améliorations structurelles des coûts actuellement en cours le positionnent pour obtenir des marges et des flux de trésorerie plus élevés.
Grâce à un pipeline de projets de haute qualité, principalement axé sur le cuivre, Rio Tinto a une vision claire pour prolonger ce profil de croissance bien au-delà de la prochaine décennie.
La solidité de ses flux de trésorerie et de son bilan permet à la société de maintenir un taux de distribution de 60%, avec un dividende ordinaire de 6,5 MdsUSD, marquant ainsi la dixième année consécutive dans le haut de sa fourchette cible.
En 2025, Rio Tinto affiche des gains d'efficacité portés par les volumes :
- cuivre : 11% sur un an, portés par la montée en puissance continue d'Oyu Tolgoi ( 61% sur un an). Oyu Tolgoi est une mine à ciel ouvert et souterraine de cuivre et d'or, située dans le désert de Gobi dans la province de Ömnögovi en Mongolie.
- aluminium : hausse sur l'ensemble de la chaîne de valeur, avec une production annuelle record de bauxite de 62,4 millions de tonnes.
Le groupe minier a bénéficié ainsi d'une réduction de 5% des coûts unitaires opérationnels en 2025 (par rapport aux termes réels de 2024). Il est en bonne voie pour atteindre une amélioration des coûts unitaires de 4% d'ici 2030.
Rio Tinto a publié ses résultats de l'exercice 2025 près de 15 jours après avoir affirmé qu'il n'envisageait plus de fusion éventuelle ou autre regroupement d'entreprises avec Glencore. Le groupe anglo-australien précise que cette décision a été prise car il ne parviendrait pas à trouver un accord qui créerait de la valeur pour ses actionnaires.
Au début de l'année, le 8 janvier, les deux sociétés avaient annoncé avoir engagé des discussions préliminaires concernant une éventuelle combinaison de tout ou partie de leurs activités, laquelle pourrait inclure une fusion entièrement en actions entre Rio Tinto et Glencore.
La fusion des deux sociétés, qui avait déjà été envisagée il y a plus d'une décennie aurait pu donner naissance au plus grand groupe minier mondial, dont la capitalisation boursière combinée aurait été proche de 207 MdsUSD.
"Suite à l'abandon du projet d'acquisition de Glencore, Rio Tinto conserve une forte flexibilité stratégique grâce à une situation financière saine (levier financier net < 1x). La valorisation boursière demeure suffisamment attrayante, se situant juste en dessous de 7 fois l'Ebitda", explique Oddo BHF qui reste à surperformance sur le titre.
Le broker ajoute qu'il "continue d'apprécier Rio Tinto pour sa bonne exécution opérationnelle et ses perspectives attrayantes à long terme dans les secteurs du cuivre, de l'aluminium, du minerai de fer à haute teneur et du lithium, dans un contexte de transition énergétique (avec cette croissance moyenne de la production de 3% en équivalent cuivre d'ici 2030.
Valeurs associées
|7 067,000 GBX
|LSE
|-4,36%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour) 19 février - ** Les actions du marché en ligne Etsy ETSY.N ont bondi de ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, affectée par les valeurs technologiques sur fond d'interrogations sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA), tandis que les prévisions prudentes de Walmart provoquent une volatilité sur le titre du géant ... Lire la suite
-
Créé pour aider à la reconstruction de Gaza puis doté d'une mission plus large de résolution des conflits, le "Conseil de paix" de Donald Trump tient jeudi sa première réunion dans la capitale américaine, qui bruisse de rumeurs sur une opération militaire massive ... Lire la suite
-
Le président du Conseil européen Antonio Costa a déclaré jeudi à Oslo que le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne doit commencer "dès que possible".
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer