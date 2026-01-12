Soleno Therapeutics en hausse grâce à des prévisions de ventes préliminaires de Vykat XR pour 2025 supérieures aux estimations

12 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Soleno Therapeutics SLNO.O augmentent de 4,1% à 44,75 $ avant la mise en marché

** La société annonce des revenus nets préliminaires pour 2025 liés aux ventes américaines de Vykat XR, un médicament contre les maladies rares, depuis le lancement au deuxième trimestre, de l'ordre de 189 millions à 191 millions de dollars

** Ce chiffre est supérieur à l'estimation des analystes de 142,96 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires net global préliminaire du 4ème trimestre devrait se situer entre 90 et 92 millions de dollars, contre des estimations de 81,67 millions de dollars

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 0,14% au cours des 12 derniers mois