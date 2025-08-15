 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Soleno dégringole après que Scorpion Capital a pris une position courte
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** L'action du fabricant de médicaments Soleno Therapeutics SLNO.O chute de 13,4 % à 67 $ en pré-commercialisation

** Scorpion Capital déclare avoir pris une position courte sur Soleno

** Le rapport de Scorpion Capital allègue que les patients traités par Vykat XR, un médicament de Soleno contre les maladies génétiques rares, ont connu une augmentation des effets indésirables post-commercialisation, y compris des hospitalisations et des insuffisances cardiaques, peu de temps après avoir pris le médicament

** En mars, la FDA américaine a approuvé Vykat XR pour traiter une maladie génétique rare appelée syndrome de Prader-Willi

** SLNO n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** L'action a augmenté de 72 % depuis le début de l'année

