 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Soleno bondit suite à l'annonce d'une transaction potentielle de 2,5 milliards de dollars avec Neurocrine
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 11:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les actions de Soleno Therapeutics SLNO.O augmentent de 28,8 % à 50,8 $ en avant-Bourse

** Neurocrine Biosciences NBIX.O se rapproche d'un accord de plus de 2,5 milliards de dollars pour acquérir SLNO, a rapporté le Financial Times dimanche

** Soleno est entrée en bourse en avril 2024; ses actions ont chuté d'environ 5 % depuis l'introduction en bourse

** Le médicament Vykat XR de Soleno est utilisé pour traiter une maladie génétique rare appelée syndrome de Prader-Willi

** La cote moyenne de 13 analystes est "acheter", leur prévision médiane est de 107 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, SLNO a chuté de 14,7 % cette année

Valeurs associées

NEUROCRINE BIOSCIENCES
131,6000 USD NASDAQ 0,00%
SOLENO THERAPTCS
39,4900 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank