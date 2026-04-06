Soleno bondit suite à l'annonce d'une transaction potentielle de 2,5 milliards de dollars avec Neurocrine

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6 avril - ** Les actions de Soleno Therapeutics SLNO.O augmentent de 28,8 % à 50,8 $ en avant-Bourse

** Neurocrine Biosciences NBIX.O se rapproche d'un accord de plus de 2,5 milliards de dollars pour acquérir SLNO, a rapporté le Financial Times dimanche

** Soleno est entrée en bourse en avril 2024; ses actions ont chuté d'environ 5 % depuis l'introduction en bourse

** Le médicament Vykat XR de Soleno est utilisé pour traiter une maladie génétique rare appelée syndrome de Prader-Willi

** La cote moyenne de 13 analystes est "acheter", leur prévision médiane est de 107 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, SLNO a chuté de 14,7 % cette année