Chine: le Congrès mondial des drones met en avant la domination chinoise

Un hélicoptère sans pilote, au salon mondial des drones de Shenzhen (Chine) le 21 mai 2026 ( AFP / Hector RETAMAL )

Des Russes à la recherche d'intercepteurs de drones cotoyaient jeudi des entrepreneurs à l'affut des dernières technologies de nettoyage industriel lors d'une grande exposition à Shenzhen illustrant la domination de la Chine dans le domaine des drones.

Des avions et véhicules sans pilote de toutes tailles, des dispositifs de détection à antennes, des systèmes antibrouillage dignes d'un film de science-fiction étaient exposés au Congrès mondial des drones à son ouverture dans la ville de Shenzhen (sud), capitale technologique de la Chine.

La suprématie des entreprises chinoises s'impose dans de nouveaux domaines, de l'agriculture aux infrastructures, en passant par les équipements militaires.

Les appareils volant à haute altitude dépendent de petits aimants puissants et d'autres composants cruciaux qui sont largement disponibles dans l'écosystème industriel chinois et sans égal ailleurs en termes d'efficacité et de variété.

"Lorsque vous avez besoin d'un composant, vous avez des centaines d'options différentes (en Chine), a déclaré un exposant, Javier Balaguer, de la société espagnole de conseil et de services aux entreprises Applus+ Laboratories.

"Si vous avez un accès direct" à ces produits, "ce sera beaucoup plus facile", a déclaré à l'AFP ce spécialiste des drones.

Plus de 1.200 entreprises participent à l'exposition, selon les organisateurs. Les exposants proposent leurs produits aux dizaines de milliers de visiteurs venus au salon pour des raisons très variées.

L'un des usages des drones les plus médiatisés ces derniers temps l'a été dans le domaine militaire, ces appareils jouant un rôle prépondérant dans la guerre en Ukraine.

Pékin affirme soutenir l'utilisation civile de la technologie des drones et avoir mis en place des contrôles à l'exportation afin de prévenir la prolifération des armes.

Cependant, le double usage des technologies utilisées à des fins commerciales et militaires crée une zone grise difficile à contrôler au-delà des frontières.

Un participant en provenance de Russie, qui n'a pas voulu être identifié, a déclaré à l'AFP qu'il était venu à l'exposition de Shenzhen car il était interessé par les "intercepteurs" de drones, mais sans donner de précisions.

A quelques stands de là, l'AFP s'est entretenue avec trois Ukrainiens dont l'un a souligné que la technologie des drones était devenue "une nécessité quotidienne" depuis le début de la guerre.

"La Chine domine toute la chaîne d'approvisionnement", notamment celle "des pièces magnétiques difficiles à trouver en Ukraine", a souligné l'un des hommes, qui également refusé de s'identifier.

- La technologie anti-drone en vedette -

L'AFP a rencontré jeudi des participants étrangers en provenance de l'Union européenne, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est, attirés par l'expertise de Shenzhen, la "Silicon Valley chinoise", dans des domaines aussi variés que la maintenance des infrastructures, la surveillance aérienne ou le suivi des courses automobiles.

Les organisateurs ont annoncé attendre cette année 150.000 visiteurs.

Le salon mondial des drones à Shenzhen (Chine), le 21 mai 2026 ( AFP / HECTOR RETAMAL )

M. Balaguer, de la firme Applus+ Laboratories, a indiqué à l'AFP qu'il avait constaté que l'envergure de l'évènement avait explosé au cours des trois dernières années.

Cette année, la nouvelle tendance est la technologie anti-drone, selon lui.

La directrice générale de la société chinoise Yinyan General Aviation, Wu Yingjie, a expliqué à l'AFP que son travail consistait à déployer des "contre-mesures anti-drones" le long de la frontière chinoise.

La société de Mme Wu est basée dans la ville de Nanning (sud-ouest) à moins de 150 km de la fronière du Vietnam.

Les technologies de contre-mesures sont utilisée pour la détection, la reconnaissance et les combats contre les vols non autorisés, a-t-elle ajouté.

"C'est à cause de la guerre en Ukraine que le monde a découvert l'industrie des contre-mesures anti-drones", a-t-elle ajouté.

"Les drones jouent un rôle très important pour la sécurité à basse altitude", a-t-elle souligné.

- A la recheche d'innovations -

Parmi les champions de l'industrie chinoise figurait en bonne place la firme DJI, dont les stands attiraient une foule de visiteurs.

La société basée à Shenzhen et fondée en 2006, a obtenu plus des deux tiers des marchés mondiaux des drones ces dernières années, selon plusieurs études.

D'autres firmes moins connues présentaient des technologies variées, comme des dispositifs anti-brouillage, "la reconnaissance sonore", "l'imagerie thermique infrarouge" ou "les contre-mesures laser".

Des systèmes anti-drones exposés au salon mondial des drones de Shenzhen (Chine) le 21 mai 2026 ( AFP / Hector RETAMAL )

D'autres proposaient des applications industrielles comme le levage des charges lourdes, pouvant être utilisé pour l'installation de lignes électriques sur des pylônes.

Luca Musiolik, directeur de la firme allemande DroneShine, a déclaré à l'AFP qu'il était venu se documenter sur les dernières tehnologies de nettoyage industriel par drones.

"Il n'y a pas vraiment en Europe de concurrent ni d'innovation qui émerge", selon ce jeune entrepreneur de 21 ans.

"Nous essayons de nous inspirer de cette technologie, un peu comme la Chine l'a fait avec l'industrie automobile allemande", a-t-il ajouté.