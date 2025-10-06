Solaris Energy glisse après avoir dévoilé un accord de dette convertible de 600 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre -

** Les actions de Solaris Energy Infrastructure SEI.N ont baissé de 7,4 % dans les échanges prolongés à 43,28 $ alors que la société cherche à lever des capitaux

** La société d'infrastructure pétrolière et gazière basée à Houston annonce ()

offre publique de 600 millions de dollars d'obligations convertibles à 6 ans (CBs)

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser le montant en principal de 320,9 millions de dollars au titre du prêt à terme, financer le capital de croissance pour des équipements de production d'énergie supplémentaires, y compris de nouvelles turbines à gaz naturel, entre autres utilisations

** Elle prévoit également d'utiliser le produit pour financer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution potentielle ** Parallèlement aux OC, Co annonce une proposition d'offre d'actions ordinaires de classe A empruntées pour faciliter les opérations de couverture

** Morgan Stanley, Goldman Sachs et Santander sont les chefs de file de l'offre d'OC

** SEI a ~67,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 3,2 milliards de dollars

** L'action a terminé le lundi en hausse de 4,7 % à la clôture record de 46,75 $, en hausse de 62 % depuis le début de l'année

** Les 11

analystes couvrant SEI sont haussiers et le PT médian est de 45 $, selon les données de LSEG