 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 944,76
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Solaris Energy glisse après avoir dévoilé un accord de dette convertible de 600 millions de dollars
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 23:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre -

** Les actions de Solaris Energy Infrastructure SEI.N ont baissé de 7,4 % dans les échanges prolongés à 43,28 $ alors que la société cherche à lever des capitaux

** La société d'infrastructure pétrolière et gazière basée à Houston annonce ()

offre publique de 600 millions de dollars d'obligations convertibles à 6 ans (CBs)

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser le montant en principal de 320,9 millions de dollars au titre du prêt à terme, financer le capital de croissance pour des équipements de production d'énergie supplémentaires, y compris de nouvelles turbines à gaz naturel, entre autres utilisations

** Elle prévoit également d'utiliser le produit pour financer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution potentielle ** Parallèlement aux OC, Co annonce une proposition d'offre d'actions ordinaires de classe A empruntées pour faciliter les opérations de couverture

** Morgan Stanley, Goldman Sachs et Santander sont les chefs de file de l'offre d'OC

** SEI a ~67,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 3,2 milliards de dollars

** L'action a terminé le lundi en hausse de 4,7 % à la clôture record de 46,75 $, en hausse de 62 % depuis le début de l'année

** Les 11

analystes couvrant SEI sont haussiers et le PT médian est de 45 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
796,500 USD NYSE +0,82%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme portant un bébé passe devant les photos des victimes de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, au mémorial du massacre du festival Nova, à Réïm dans le sud d'Israël, le 6 octobre 2025 ( AFP / JOHN WESSELS )
    Les négociations indirectes pour mettre fin à la guerre à Gaza commencent en Egypte
    information fournie par AFP 06.10.2025 23:45 

    Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas en vue de libérer les otages et mettre fin à deux ans de guerre à Gaza ont commencé lundi en Egypte, mais elles pourraient prendre plusieurs jours, selon une source proche de ces discussions. Ces pourparlers sont ... Lire la suite

  • Défilé Chanel lors de la Fashion Week, le 6 octobre 2025 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Fashion Week: Matthieu Blazy déploie sa galaxie chez Chanel
    information fournie par AFP 06.10.2025 23:11 

    C'était l'événement le plus attendu de cette Fashion Week parisienne: Matthieu Blazy a fait lundi soir ses débuts chez Chanel, avec une première collection qui revisite les codes fondateurs de la maison dans un dialogue entre passé et présent. Sous la verrière ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street portée par la tech et l'IA
    information fournie par AFP 06.10.2025 22:40 

    La Bourse de New York a terminé orientée à la hausse lundi, à l'exception du Dow Jones, profitant d'une vague d'annonces du créateur de ChatGPT OpenAI qui a redonné de l'élan à l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA). Le Nasdaq, à forte coloration ... Lire la suite

  • Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, le 6 octobre 2025 à Paris ( POOL / Stephane Mahe )
    Macron donne à Lecornu, démissionnaire, 48 heures pour "d'ultimes négociations"
    information fournie par AFP 06.10.2025 22:15 

    Emmanuel Macron a donné lundi à Sébastien Lecornu, Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, 48 heures pour des négociations de la dernière chance, laissant planer la menace de dissolution en cas d'échec. Ces ultimes tractations ont été accueillies ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank