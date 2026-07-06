Solaris Energy en hausse après l'acquisition de GESA

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6 juillet - ** Les actions de la société d'infrastructures pétrolières et gazières Solaris Energy SEI.N ont progressé de 3,8% à 69,8 dollars avant l'ouverture du marché

** Solaris annonce l'acquisition de Global Energy Services Alliance (GESA) afin de se développer dans le domaine de la production d'électricité de bout en bout, couvrant l'ensemble du cycle

** La société précise que GESA est issue de la fusion entre Baseload Power et Pro-Per Energy Services

** Elle ajoute que cela renforce son vivier de talents techniques grâce à une expertise couvrant l’installation, la mise en service, l’exploitation, la maintenance et les réparations pour de nombreux types de turbines et de générateurs

** La société indique que cette acquisition lui permet de pénétrer les marchés nationaux et internationaux, notamment dans le cadre de projets énergétiques raccordés au réseau, colocalisés et “behind-the-meter”

** La société prévoit que cette acquisition aura un effet relutif sur le bénéfice et le flux de trésorerie disponible par action

** La société précise que la transaction a été financée par environ 55 millions de dollars en espèces, ainsi que par l’émission d’environ 3 millions d’actions Solaris de classe A

** À la dernière clôture, le titre SEI affichait une hausse de 46,2% depuis le début de l’année