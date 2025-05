Solaria: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 16:05









(CercleFinance.com) - Solaria grimpe de 7% à Madrid, avec le soutien de propos d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' sur le titre de cet équipementier pour le photovoltaïque, malgré un objectif de cours abaissé de 10,05 à 9,55 euros.



'Nous pensons que Solaria est l'acteur solaire le plus efficace d'Espagne et qu'il devrait en bénéficier significativement. L'action se négocie hors croissance et avec une forte décote par rapport au secteur, aux pairs et à son historique', juge le broker.





Valeurs associées SOLARIA ENERGIA 7,5620 EUR Sibe +8,00%