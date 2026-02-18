SolarEdge progresse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 février - ** Les actions du fabricant d'onduleurs solaires SolarEdge Technologies SEDG.O ont augmenté de 5,6 % à 39,22 $ avant le marché
** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2026 compris entre 290 et 320 millions de dollars, dont le point médian est supérieur aux attentes des analystes (296,19 millions de dollars) - données compilées par LSEG
** SEDG affiche une perte ajustée de 14 cents par action au 4ème trimestre, par rapport aux estimations d'une perte de 26 cents
** En 2025, SEDG a augmenté de 112,1%
