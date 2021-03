Solactive lance trois nouveaux indices actions 2 degrés

(NEWSManagers.com) - Le fournisseur d'indices allemand Solactive et la start-up spécialisée sur la data climatique right. based on science, dans laquelle Solactive a investi en 2020, ont lancé trois indices dont les titres sont alignés sur les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie d'une hausse de température n'excédant pas deux degrés Celsius en 2050 (2°C et 1,75°C). Ces trois indices se concentrent respectivement sur les actions des marchés développés (390 composants), des marchés développés hors Etats-Unis (282 composants) et les actions américaines (108 composants). Un indice similaire pour les actions européennes (244 composants) avait déjà été lancé par Solactive et right. based on science. Le fournisseur d'indices allemand avait également dévoilé des indices obligataires alignés sur les accords de Paris l'année dernière.