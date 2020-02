Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soixante-six nouveaux cas de coronavirus sur le bateau de croisière au Japon Reuters • 10/02/2020 à 10:07









(Actualisé avec communiqué de la compagnie maritime) TOKYO, 10 février (Reuters) - Les tests pratiqués sur le navire de croisière Diamond Princess, bloqué depuis une semaine dans le port de Yokohama au Japon, ont révélé 66 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus 2019-nCoV parmi les quelques 3.700 personnes à bord, a annoncé lundi la compagnie Princess Cruises. Ces cas concernent 45 personnes originaires du Japon, 11 des Etats-Unis, quatre d'Australie, trois des Philippines, une du Royaume-Uni, une du Canada et une dernière d'Ukraine, ajoute la compagnie, qui s'appuie sur des informations fournies par les autorités sanitaires nippones. Ces cas portent à 130 le nombre de personnes contaminées à bord du bateau, selon un décompte des chaînes de télévision TBS et NHK. Le Diamond Princess a été placé en quarantaine pour une durée de deux semaines à son arrivée le 3 février à Yokohama après la confirmation de la contamination par le coronavirus d'un passager débarqué auparavant à Hong Kong. Ce paquebot peut accueillir 2.670 passagers et son équipage est composé de 1.100 membres. Les passagers sont autorisés à sortir à tour de rôle sur les ponts pour prendre l'air et sont incités à prendre régulièrement leur température. "Beaucoup de passagers commencent maintenant à avoir un peu le mal de cabine", a déclaré David Able, un passager britannique, dans une vidéo diffusée sur Facebook. "La déprime commence à s'installer." (Miwa Sasaki et Rocky Swift version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.