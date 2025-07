Soitec : vers un test imminent du support des 46,3E information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 11:19









(CercleFinance.com) - Soitec s'achemine vers un test imminent du support des 46,3E : une cassure déboucherai sur le comblement du 'gap' des 44,46E du 23 mai, voir le re-test du plancher crucial des 41E du 7 avril et 3 juin.





Valeurs associées SOITEC 47,3300 EUR Euronext Paris -3,21%