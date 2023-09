Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec: va intégrer l'indice CAC Next 20, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 10:18









(CercleFinance.com) - Soitec fera son entrée le 18 septembre au sein de l'indice CAC Next 20 de la Bourse de Paris, souvent considéré comme l'antichambre du CAC 40, où il remplacera l'opérateur aéroportuaire ADP.



Suite à cette annonce, l'action Soitec progressait de 1,4% tandis que celle d'ADP cédait 0,4%.



Aux niveaux de cours actuels, la capitalisation de Soitec ressort pourtant à 5,8 milliards d'euros, soit moitié moins que celle d'ADP qui atteint 11,5 milliards.



Mais le titre Soitec tire profit de l'engouement pour les valeurs liées aux puces et aux microprocesseurs, dopées notamment par l'émergence de l'intelligence artificielle et l'essor des véhicules électriques.



Les analystes se montrent particulièrement optimistes sur le potentiel de sa technologie dite 'SmartSiC' dans le carbure de silicium, qui bénéficie d'une adoption croissante chez les fabricants comme STMicroelectronics.



Le cours de l'action des matériaux semi-conducteurs innovants des affiche un gain de 15% sur les trois derniers mois, ce qui porte à 5% sa progression depuis le début de l'année.



A l'inverse, ADP a nettement sous-performé en Bourse récemment, perdant 14% depuis le début de l'été, soit un repli de 6% depuis le 1er janvier.



Le comité scientifique des indices, qui se réunit quatre fois par an, détermine la composition des indices d'Euronext en fonction de critères tels que la liquidité, c'est-à-dire le volume d'échanges, et le flottant, soit la fraction du capital disponible à sur le marché.





