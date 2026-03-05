information fournie par Reuters • 05/03/2026 à 08:37

Soitec va fournir des plaques POI pour la plateforme Sky5 de Skyworks

Soitec SA SOIT.PA :

* SIGNE UN ACCORD PLURIANNUEL POUR FOURNIR DES PLAQUES POI DESTINÉES À LA PLATEFORME SKY5 DE SKYWORKS

