Soitec va fournir des plaques POI pour la plateforme Sky5 de Skyworks

Soitec SA SOIT.PA :
* SIGNE UN ACCORD PLURIANNUEL POUR FOURNIR DES PLAQUES POI DESTINÉES À LA PLATEFORME SKY5 DE SKYWORKS
Texte original nGNE7yNxx3 Pour plus de détails, cliquez sur SOIT.PA
(Rédaction de Gdansk)
|42,6000 EUR
|Euronext Paris
|+0,61%
