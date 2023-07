Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : teste déjà 168,8E, prochain objectif 178E information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 11:13









(CercleFinance.com) - Soitec pulvérise son zénith annuel des 155,5E du 19 avril dernier... et 29 décembre 2022, puis efface la résistance des 164E (qui remonte au 1er décembre ou à début août 2022) pour s'attaquer maintenant à celle des 168,8E, c'est à dire le zénith de mi-décembre 2022.

Soitec viserait ensuite les 178E, résistance de fin mars à début juin 2022... puis 190E (ex-sommet du 19/02/2021).









Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +3.86%