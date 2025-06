Soitec : tente de renouer avec les 50E information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 11:54









(CercleFinance.com) - Soitec tente de renouer avec les 50E : le titre semble confirmer un scénario de reprise en 'W' surs 40,9/41E (double creux quasi parfait des 9 avril et 2 juin) et pourrait tenter de combler le 'gap' des 54,34E du 27 mai puis de tester la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 57E.





Valeurs associées SOITEC 49,6800 EUR Euronext Paris +4,17%