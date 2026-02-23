 Aller au contenu principal
Soitec : tente de déborder la résistance des 39,5E
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 16:20

Soitec tente de déborder la résistance des 39,5E des 11/12 février puis 13 novembre 2025.
Le titre vient de s'envoler de 55% en 3 semaines et une reprise de respiration peut se justifier... mais si le titre parvint à poursuivre sur sa lancée, il devrait s'en aller tester l'ex-plancher des 9 avril et 2 juin 2025 puis rejoindre ensuite le palier de résistance des 45,5E du 9/10/2025.

SOITEC
39,2800 EUR Euronext Paris +6,31%
