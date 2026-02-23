Soitec : tente de déborder la résistance des 39,5E
23/02/2026
Le titre vient de s'envoler de 55% en 3 semaines et une reprise de respiration peut se justifier... mais si le titre parvint à poursuivre sur sa lancée, il devrait s'en aller tester l'ex-plancher des 9 avril et 2 juin 2025 puis rejoindre ensuite le palier de résistance des 45,5E du 9/10/2025.
Valeurs associées
|39,2800 EUR
|Euronext Paris
|+6,31%
