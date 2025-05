Soitec: résultat net de 92 ME sur l'exercice 2025 information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 18:02









(CercleFinance.com) - Soitec annonce ce soir un chiffre d'affaires de 327 millions d'euros au 4ème trimestre 2025, en baisse de 3% en données publiées par rapport au 4ème trimestre 2024 (337 millions d'euros). La baisse est de 1% à périmètre et taux de change constants.



Chacune des trois divisions a réalisé un chiffre d'affaires à peu près stable au 4ème trimestre 2025 par rapport aux niveaux élevés enregistrés au 4ème trimestre 2024, précise le groupe.



Le chiffre d'affaires annuel consolidé s'inscrit à 891 millions d'euros sur l'exercice fiscal 2025, en baisse de 9% en données publiées par rapport à l'exercice fiscal 2024 (978 millions d'euros).



Le résultat opérationnel courant est passé de 208 millions d'euros au cours de l'exercice fiscal 2024 (soit 21,3% du chiffre d'affaires) à 136 millions d'euros au cours de l'exercice fiscal 2025 (15,2% du chiffre d'affaires). L'EBITDA s'est élevé à 298 millions d'euros, contre 332 millions d'euros au cours de l'exercice fiscal 2024.



Le groupe a réalisé un résultat net de 92 millions d'euros (soit 10,3% du chiffre d'affaires) contre 178 millions d'euros (soit 18,2% du chiffre d'affaires) au cours de l'exercice fiscal 2024.



Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 est attendu en baisse de 20% à périmètre et taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2025.





Valeurs associées SOITEC 56,8400 EUR Euronext Paris +4,18%