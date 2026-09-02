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Soitec relève son objectif de CA pour le T2, attendu à +50% sur un an
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 18:39
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Soitec SOIT.PA a relevé mercredi son objectif de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de son exercice grâce à la demande en Photonics-SOI, le fournisseur français de matériaux de semi-conducteurs anticipant une croissance d'environ 50% sur un an contre 30% auparavant.

Sur le deuxième trimestre, le groupe dit également viser un chiffre d'affaires pour Photonics-SOI trois fois supérieur à celui enregistré un an plus tôt, qui s'établissait à environ 25 millions de dollars (21,57 millions d'euros).

Sur l'exercice, le chiffre d'affaires de l'activité est attendu entre 2,5 et 3 fois supérieur à celui de l'exercice précédent, précise Soitec dans un communiqué.

"Soitec continue de signer des accords pluriannuels de réservation de capacités avec plusieurs clients Photonics-SOI. Le groupe prévoit que de tels accords auront été conclus avec huit des quelque dix clients clés Photonics-SOI au cours des prochaines semaines", précise ce communiqué.

Les perspectives de Soitec pour le reste de ses activités restent "globalement inchangées".

(Rédigé par Etienne Breban)

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