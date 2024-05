Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Soitec : refranchit en force les 100E, grimpe vers 107E information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - Soitec refranchit en force les 100E et grimpe vers 107E, sans véritable catalyseur identifiable: il semble que 'quelque chose' se soit déclenché avec le franchissement des 101E (ex ouverture en 'gap' du 28 mars), ce serait donc purement algorithmique.

Le titre pourrait maintenant viser un objectif ambitieux : refermer le 'gap' ouvert sous 120,15E du 27 mars





Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +7.01%