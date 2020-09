Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec recule après le lancement d'une émission d'Océanes Reuters • 28/09/2020 à 11:56









SOITEC RECULE APRÈS LE LANCEMENT D'UNE ÉMISSION D'OCÉANES PARIS (Reuters) - Le titre Soitec accuse lundi la plus forte baisse du SBF 120 après l'annonce du lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes ("Océanes") venant à échéance le 1er octobre 2025 pour un montant de 325 millions d'euros. A 11h36, l'action du spécialiste des matériaux semi-conducteurs recule de 2,61% à 119,4 euros, sous-performant un marché nettement haussier. Dans un communiqué, Soitec a indiqué que le produit net de cette émission obligataire donnerait une "flexibilité additionnelle" sur le plan opérationnel et stratégique et "permettrait de financer des potentielles opportunités de croissance". Il précise que, sur la base du montant total de l'émission, le prix de référence de 122,60 euros et une prime de conversion de 45%, la dilution potentielle représenterait environ 5,5% du capital dans le cas où le groupe déciderait de livrer uniquement des actions nouvelles lors de la conversion de l'ensemble des obligations. (Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -2.45%