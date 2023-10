Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : rechute de -5% vers 143E, cassure des 151E validée information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 16:45









(CercleFinance.com) - Soitec rechute de -5% vers 143E et valide ainsi la cassure du support des 150,85/151E du 29 et 30 septembre.

Le titre amorce donc une glissade vers 140,75E (borne basse du corridor baisier), son plancher du 29/30 juin dernier... et il peut pas être exclu de voir la correction se prolonger à moyen terme en direction des 130E.





Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -4.14%