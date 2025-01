Soitec : rechute de -3,5%, sous les 83E information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 10:33









(CercleFinance.com) - Soitec rechute de -3,5%, sous les 83E et se rapproche de la base de son corridor de consolidation qui se situe 1% plus bas, vers 82E (ce qui ne laisse pas beaucoup de marge).

Le point d'appui suivant se situe à 74,7E, niveau qui correspond au plancher du 3 décembre.





Valeurs associées SOITEC 83,60 EUR Euronext Paris -2,45%