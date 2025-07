Soitec : rebond avorté, retombe sur 46,3E information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 17:09









(CercleFinance.com) - Soitec n'y arrive pas, nouveau rebond avorté, le titre retombe sur 46,3E et pourrait revenir au contact du support des 43,75E du 20 juin.

Le prochain soutien se dessine vers 41,4E ('fixing' d'ouverture du 3 juin).





Valeurs associées SOITEC 46,4500 EUR Euronext Paris -1,51%