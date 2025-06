Soitec: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 15:50









(CercleFinance.com) - Soitec lâche près de 6% et figure ainsi parmi les plus fortes baisses du SBF120, sur fond de dégradation de recommandation chez Jefferies de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 58 à 50 euros sur le titre du fournisseur de matériaux semiconducteurs.



'Le moment de la fin de la correction des stocks RF-SOI n'étant pas encore clair et avec la possibilité d'une correction des stocks de wafers étendue de la même manière dans l'automobile, nous ne prévoyons pas de reprise cyclique à court terme pour Soitec', indique le broker.





Valeurs associées SOITEC 45,8200 EUR Euronext Paris -6,30%