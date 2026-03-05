 Aller au contenu principal
Soitec pérennise sa relation avec Skyworks
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 08:37

L'entreprise française a signé un nouvel accord avec Skyworks Solutions, qui permet de poursuivre une relation déjà bien établie.

Soitec a signé un accord pluriannuel avec l'américain Skyworks Solutions. L'objectif : sécuriser la production de plaques POI (Piezoelectric-On-Insulator) de pointe et garantir à Skyworks un approvisionnement fiable sur le long terme pour répondre à ses besoins futurs.

Cet accord prolonge la collaboration de longue date entre les deux entreprises. Soitec fournira des plaques POI destinées à la plateforme Sky5 de Skyworks, conçue pour répondre aux fortes exigences radiofréquences (RF) des smartphones 5G.

Adaptée à la production de masse, la technologie POI permet de concevoir des modules Front-End à la fois compacts et fiables, selon la société iséroise.

"Nous sommes très heureux que les substrats POI de Soitec constituent désormais un élément important de l'offre 5G de Skyworks Solutions pour les appareils mobiles", se réjouit le PDG de Soitec, Pierre Barnabé.

