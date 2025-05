Soitec: nouveau directeur financier nommé information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Soitec annonce la nomination d'Albin Jacquemont au poste de directeur financier (CFO), avec prise de fonction immédiate, succédant à Léa Alzingre, qui quitte ses fonctions pour saisir de nouvelles opportunités professionnelles.



Albin Jacquemont apporte plus de 30 ans d'expérience internationale en direction financière, planification stratégique et gouvernance d'entreprise. Sa carrière s'est déroulée au sein de groupes tels que Altran Technologies, Darty et Carrefour.



Dans ses nouvelles fonctions, Albin Jacquemont 'jouera un rôle déterminant dans le renforcement des fondations financières et opérationnelles de Soitec et accompagnera la prochaine phase de croissance durable et de création de valeur de l'entreprise'.





Valeurs associées SOITEC 42,0000 EUR Euronext Paris -26,11%