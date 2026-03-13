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Soitec, la valeur à suivre lundi à Paris
information fournie par AOF 13/03/2026 à 18:19

(AOF) - Soitec

Soitec et National Silicon Industry Group, basé à Shanghai, ont convenu d'une prolongation de 10 ans de leur partenariat par une extension de leur licence commerciale.

AOF - EN SAVOIR PLUS

SOITEC

=/ Points clés/=

- Leader mondial avec les 2/3 du marché de la production de semi-conducteurs utilisant la technologie SOI (plaques de silicium) ;

- Chiffre d’affaires de 891 M€ réalisé à 92 % à l’international (65 % Asie, 20 % Europe et 15 % Etats-Unis) et réparti entre les communications mobiles pour 62% avec le RF-SOI, les objets intelligents, dont les data centers, pour 21 % avec Photonics-SOI, puis l’industrie et l’automobile pour 17 % avec POWER-SOI, FD-SOI et SMARTSIC™ ;

- Ambition de référence mondiale des substrats pour semi-conducteurs :

- fondée sur 2 technologies uniques -Smart cut et Smart stacking- et 2 expertises dans la production de substrats complexes -épitaxie et matériaux composés- au service de 3 marchés de masse -smartphones, automobile puis infrastructures pour cloud, télécom & internet des objets,

- visant le renforcement du leadership dans les produits SOI -FD-SOI, Power-SOI, Photonics- SOI-, la montée en puissance des produits et substrats POI, SmartSiC™ et RF-GAN puis le déploiement des futurs matériaux -POWER GAN, SMART GAN, InP ;

- Capital ouvert avec 3 actionnaires de référence -BPI (11,46 %), CEA Investissement (7,2 %) et le chinois NSIG Sunrise (5,84 %)- puis Baillie Gyfford (11,26 %), Frédéric Lissalde présidant le conseil de 10 administrateurs, Pierre Barnabé étant directeur général, jusqu’au 31 mars 2026.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- association en amont aux projets des producteurs de semi-conducteurs,

- dynamisme des nouveaux produits : RF, FD, POI et Power (100 M€ de revenus chacun) etde la technologie Photonics-SOI nécessaire aux CPO de Nvidia,

- dynamisme de la division « Edge&Cloud AI », portée par la demande en substrats Photonics-SOI et FD-SOI,

- face au déstockages RF-SOI dans les communications mobiles ((61 % du marché final de Soitec) et au repli des volumes Power-SOI dans l’automobile, allègement de l’activité (arrêt d’Imager-SOI, cession de Dosphin Design, aux prix de dépréciations d’actifs et de dépenses de R&D) et réduction des coûts via le repli à 140 M€ des investissements industriels en 2025-26,

-innovation articulée entre incrémentation pour 80 % et rupture pour 20 % :

- servie par une R&D à 14 % des revenus (22 ème déposeur français de brevets),

- dopée par les partenariats -PSMC dans la technologie TLT pour puces et CEA-Leti dans la cybersécurité des circuits intégrés… ;

- Stratégie environnementale 2030 de réduction de 37 % des émissions de CO2 vs 2023 via la prise en compte des enjeux dès la conception, la performance énergétique des sites industriels et le recours à une énergie a-carbone et au fret bas-carbone ;

- Pilotage du projet européen Move2THz de semi-conducteurs à base de phosphure d’indium et attente de lancements dans le piézoélectrique, le nitrure de gallium et le carbure de silicium ;

- Bilan peu endetté avec des capitaux propres de 1,6 Md€, mais en cours de dégradation au 1 er semestre : dette de 145 M€ donnant un effet de levier de 0,5,, autofinancement libre négatif, à 31 M€, affecté par la dégradation du besoin en fonds de roulement.

=/ Défis /=

- Parité euro/dollar défavorable au résultat net (19 M€ d’impact) ;

- Forte dévalorisation boursière après 3 avertissements sur résultats ;

- Absence de visibilité aggravée par les tensions douanières Chine-Etats-Unis risquant de remettre en cause de l’équilibre logistique entre les lignes de production (Bernin, Pasir Ris, Shanghai et Hasselt) ;

- Vers des conditions de marché toujours difficiles début 2026 tans les communications mobiles comme dans l’activté automobile & industrie, contrairement aux activités Edge & Cloud AI portées par la demande en substrats Photonics-SOI et FD-SOI ?;

- Après une accélération du repli des ventes à 32 % (29 % en organique) une perte nette de 67 M€ (2 M€ hors exceptionnel) au 1 er semestre, objectif pour le 3 ème trimestre d’une remontée des ventes entre 5 et 10 % ;

- Abandon des perspectives 2030 hors le doublement des revenus vers 2 Md€ ;

- Absence historique de dividendes.

Valeurs associées

SOITEC
59,0000 EUR Euronext Paris +2,40%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/03/2026 à 18:19:00.

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