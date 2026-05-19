Soitec grimpe encore, Morgan Stanley mise sur la photonique

(Zonebourse.com) - L'action du fabricant français de matériaux semi-conducteurs Soitec s'inscrit en forte hausse mardi à la Bourse de Paris après que Morgan Stanley a drastiquement relevé son objectif de cours sur la valeur, citant le potentiel lié au développement des infrastructures d'intelligence artificielle (IA).

Vers 11h30 le titre gagnait plus de 4,8% à 147 euros, soit l'une des meilleures performance de l'indice SBF 120 ( 0,6%) après que la banque américaine a porté son objectif de cours à 200 euros contre 70 euros auparavant, tout en réitérant sa recommandation surpondérer. Porté par la solide demande qui soutient les plaques de silicium sur isolant adaptées à la fabrication de circuits intégrés photoniques, il gagne 538% depuis le 1er janvier.

Morgan Stanley estime que le marché sous-évalue le potentiel de croissance de Soitec dans les applications liées aux centres de données d'intelligence artificielle, notamment via ses substrats destinés à la photonique sur silicium.

Les promesses de l'architecture CPO pour le silicium photonique

Les analystes mettent en avant l'essor attendu des architectures dites c o-packaged optics (CPO), qui visent à rapprocher les composants optiques des processeurs afin de limiter les contraintes de bande passante, de consommation énergétique et de latence rencontrées par les puces d'IA de nouvelle génération, notamment celles développées par Nvidia.

Selon les projections de la banque, le nombre de moteurs optiques par processeur graphique pourrait dépasser 35 unités dans des architectures entièrement optiques, contre deux à quatre actuellement.

Morgan Stanley prévoit désormais que les revenus de Soitec dans la photonique sur silicium atteindront 468 millions de dollars d'ici 2028, contre une estimation précédente de 387 millions, soit environ 44% du chiffre d'affaires total du groupe.

La banque a également relevé sa prévision de bénéfice par action pour 2028 à 6,09 euros contre 5,40 euros auparavant, un niveau qu'elle juge supérieur d'environ 55% au consensus du marché.

Les investisseurs surveilleront désormais la publication des résultats annuels de Soitec prévue le 27 mai, ainsi qu'une journée investisseurs organisée à Paris, devant marquer la première présentation stratégique du nouveau directeur général Laurent Rémont.

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