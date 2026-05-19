Macron déplore que l'écologie soit devenue la "cible facile des extrêmes"

Le président de la République Emmanuel Macron à Paris le 19 mai 2026 ( POOL / Yoan VALAT )

Emmanuel Macron a déploré mardi que l'écologie soit devenue "une cible facile des extrêmes" et appelé à "continuer à avancer sur des enjeux très concrets", de l'accélération de l'électrification à l'économie du recyclage et de la réutilisation.

"J’ai bien noté ces dernières années que l’écologie est devenue une cible facile, en particulier pour les extrêmes, et qu'elle est en quelque sorte le théâtre d'opération d’un populisme", a-t-il déclaré au début d'un Conseil de planification écologique délocalisé au salon REuse Economy Expo à Paris Porte de Versailles.

"Toutes les options et les actions qu’on a menées ont été prises sur la base de la science. Il faut continuer de le faire. Partout, c'est la science qui doit éclairer nos choix", a poursuivi le chef de l'Etat.

Le rythme de réduction des émissions de CO2 a toutefois ralenti en 2024 et 2025, a-t-il pointé, en présence du Premier ministre Sébastien Lecornu et d'une dizaine de ministres, de la Transition écologique à l'Agriculture et aux Transports.

"Il y a besoin d’un réveil parce que les habitudes reprennent le dessus", a-t-il martelé, déplorant que cela "consolide nos dépendances" et appelant à ne "pas renoncer à nos grands objectifs".

Cela passe par un recul des énergies fossiles de "60% à moins de 40% en 2030" dans le mix énergétique français, a-t-il rappelé. "Cela permettrait d'économiser entre 20 et 40 milliards d'euros par an sur la balance commerciale. Ca représente un à deux points de PIB donc on ne parle pas d’une petite chose et c’est tout à fait faisable", a-t-il insisté.

"Nous devons continuer à avancer sur des enjeux très concrets, l'électrification, l’économie circulaire, l’accompagnement aussi des collectivités, la lutte également contre la désinformation climatique", a-t-il ajouté.