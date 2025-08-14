Soitec: Goldman Sachs Group détient moins de 5% des votes information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 17:27









(Zonebourse.com) - The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 6 août 2025, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de la société Soitec et détenir indirectement 6,15% du capital et 4,81% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Soitec hors marché.





Valeurs associées SOITEC 37,1500 EUR Euronext Paris -2,24%