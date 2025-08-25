Soitec: gagne 1,5%, revient vers 42E, vise les 43,7E information fournie par Cercle Finance • 25/08/2025 à 12:17









(Zonebourse.com) - Soitec progresse vers les 41,7 E et pourrait dépasser rapidement les 42 E puis des 43,7 E. Le prochain objectif est 46,3 E.



Les prochains soutiens se dessinent vers 41,7 ou 41,4E et 41 E.





Valeurs associées SOITEC 39,1600 EUR Euronext Paris +1,69%