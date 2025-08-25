 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 921,71
-0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Soitec: gagne 1,5%, revient vers 42E, vise les 43,7E
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 12:17

(Zonebourse.com) - Soitec progresse vers les 41,7 E et pourrait dépasser rapidement les 42 E puis des 43,7 E. Le prochain objectif est 46,3 E.

Les prochains soutiens se dessinent vers 41,7 ou 41,4E et 41 E.

Valeurs associées

SOITEC
39,1600 EUR Euronext Paris +1,69%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 25.08.2025 12:56 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Netflix, Procter & Gamble) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,28% pour le Standard

  • Le chercheur français Laurent Vinatier, accusé d'avoir recueilli des informations militaires russes sans s'enregistrer comme "agent étranger" dans un box d'accusés lors d'une audience au tribunal du district de Zamoskvoretsky, à Moscou, le 16 septembre 2024 ( AFP / Alexander NEMENOV )
    Russie: le chercheur français Vinatier devant le tribunal pour des accusations d'"espionnage"
    information fournie par AFP 25.08.2025 12:55 

    Le chercheur français Laurent Vinatier, déjà condamné à trois ans de prison en Russie, doit comparaître lundi devant un tribunal de Moscou pour des accusations d'"espionnage", ce qui laisse présager une prolongation de sa peine. L'audience dans cette nouvelle affaire ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : L'indécision domine
    COVIVIO HOTELS : L'indécision domine
    information fournie par TEC 25.08.2025 12:48 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • ROBERTET : Le mouvement reste haussier
    ROBERTET : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 25.08.2025 12:48 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank