Soitec: entouré avec des propos positifs de broker

(CercleFinance.com) - Soitec bondit de près de 6% et signe ainsi l'une des meilleures performances du SBF120, avec le soutien de Jefferies qui réaffirme son conseil 'achat' sur le titre du fournisseur de matériaux pour semiconducteurs, avec un objectif de cours rehaussé de 50% à 270 euros.



'Le secteur est entré dans un nouveau cycle haussier, qui devrait selon nous se traduire par une revalorisation supplémentaire significative et une forte croissance des BPA sur les deux prochaines années', juge le broker dans une note sur les semiconducteurs.





Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +6.55%