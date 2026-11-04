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Soitec en chute sur une dégradation de broker
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 14:55

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L'action Soitec dévisse de 8,5% à 114,1 EUR ce mercredi et essuie ainsi la plus forte baisse du SBF 120, une dégradation de recommandation de la part de Morgan Stanley ce matin l'emportant largement sur un relèvement de recommandation de la part d'UBS.

Morgan Stanley a dégradé sa recommandation de "surpondérer" à "pondération de marché" sur le titre du producteur de matériaux semi-conducteurs innovants, avec un objectif de cours drastiquement réduit de 200 à 140 EUR par la banque d'affaires new-yorkaise.

À l'opposé, UBS est passé de "vendre" à "neutre" et a relevé son objectif de cours de 94 à 130 EUR. "La croissance dans la photonique s'accélère, tandis que les risques liés aux dépenses en IA et aux smartphones limitent le potentiel de hausse", estime la banque suisse.

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