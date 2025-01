Soitec : dévisse de -6,5% vers 78,7E information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Soitec dévisse de -6,5% vers 78,7E, et matérialise une franche cassure du récent support des 82,7E (3 et 14 janvier), puis des 81,2E du 12 décembre dernier.

Le prochain support -testé le 3/12/2024 puis le 16/10/2024- se dessine vers 74,7E.





Valeurs associées SOITEC 79,40 EUR Euronext Paris -6,26%