Soitec : dévisse de -28% vers 25E, au plus bas depuis fin 2016
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 11:38

Soitec dévisse de 28% vers 25E et retrouve des niveaux plus observés depuis fin 2016 (8 décembre) et c'est une chute de -70% pour l'année en cours, de -86% depuis le double sommet inscrit à 180E d'août 2023 (chute linéaire) et de -89,6E depuis le zénith historique des 243E du 1er décembre 2021.
Le directeur de l'entreprise a présenté sa démission dans la foulée.
.
Le titre est sanctionné en raison de perspectives inférieures aux attentes : le chiffre d'affaires a chuté de -36% et il est attendu en hausse organique séquentielle de 5% à 9% pour la fin de l'année, à des années lumières d'un consensus de +25,3%... pour cause de faiblesse de la demande dans l'informatique (effet 'droits de douane US' et l'automobile (ventes à -68%).
Soitec semble filer tout vers le comblement du 'gap' des 22,2E du 7 décembre 2016 et ex-base du 'gap' baissier du 22 décembre 2014.

SOITEC
24,4500 EUR Euronext Paris -29,13%
1 commentaire

  12:05

    Il serait appréciable de vérifier le travail de vos stagiaires, car certains textes qu'ils recopient contiennent de nombreuses erreurs.

