Soitec : dévisse de -28% vers 25E, au plus bas depuis fin 2016
20/11/2025
Le directeur de l'entreprise a présenté sa démission dans la foulée.
.
Le titre est sanctionné en raison de perspectives inférieures aux attentes : le chiffre d'affaires a chuté de -36% et il est attendu en hausse organique séquentielle de 5% à 9% pour la fin de l'année, à des années lumières d'un consensus de +25,3%... pour cause de faiblesse de la demande dans l'informatique (effet 'droits de douane US' et l'automobile (ventes à -68%).
Soitec semble filer tout vers le comblement du 'gap' des 22,2E du 7 décembre 2016 et ex-base du 'gap' baissier du 22 décembre 2014.
Valeurs associées
|24,4500 EUR
|Euronext Paris
|-29,13%
