Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Soitec: début d'une coopération avec X-FAB au Texas information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - X-FAB et Soitec annoncent qu'ils vont débuter leur collaboration pour fournir des wafers SmartSiC de Soitec pour la production de dispositifs de puissance en carbure de silicium (SiC) dans l'usine de X-FAB à Lubbock, au Texas.



Cette collaboration fait suite à la finalisation réussie de la phase d'évaluation, au cours de laquelle des dispositifs de puissance en SiC ont été fabriqués chez X-FAB Texas sur des wafers SmartSiC de 150 mm.



Soitec offrira ainsi aux clients de X-FAB un accès facile au SmartSiC, sa technologie qui 'permet d'améliorer considérablement les performances des dispositifs d'électronique de puissance et d'augmenter les rendements de fabrication'.





Valeurs associées SOITEC Euronext Paris 0.00%