Soitec confirme ses objectifs après un CA en baisse de 5% au T1

PARIS, 22 juillet (Reuters) - Soitec SOIT.PA a publié mercredi les résultats suivants pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2020-2021 : * CHIFFRE D'AFFAIRES DU T1 2020-2021 EN BAISSE DE 5% À 114 MILLIONS D'EUROS EN DONNÉES CONSOLIDÉES * LES OBJECTIFS POUR L'ENSEMBLE DE L'EXERCICE 2020-2021 SONT CONFIRMÉS * OBJECTIF DE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL STABLE À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS * OBJECTIF DE MARGE D'EBITDA DE L'ELECTRONIQUE AUTOUR DE 30% SUR L'EXERCICE Pour plus de détails, cliquez sur SOIT.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -0.47%