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Soitec
information fournie par AOF 28/05/2026 à 07:58

(Zonebourse.com) - Le chiffre d'affaires annuel consolidé de Soitec s'établit à 592 millions d'euros au titre de l'exercice 2025-2026, en baisse de 34% en données publiées par rapport à l'exercice 2024-2025. Cette évolution se décompose en un recul de 30% à périmètre et taux de change constants, un effet périmètre négatif de 1% et un effet de change défavorable de 3%.

"La performance de l'exercice reflète une contraction des volumes dans un environnement hétérogène. La forte augmentation du chiffre d'affaires de l'activité Edge & Cloud AI, portée par la contribution croissante du Photonics-SOI, a été compensée par la baisse des revenus des activités Communications mobiles et Automobile & Industrie", explique le groupe spécialisé dans la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants.

En outre, la marge brute s'est établie à 96 MEUR (16,3% du chiffre d'affaires), contre 286 MEUR au titre de l'exercice 2024-2025 (32,1% du chiffre d'affaires). Cette baisse reflète principalement :

- une réduction volontaire des niveaux de production, afin d'aligner l'activité industrielle du Groupe avec ses objectifs de réduction des stocks et la demande des marchés finaux ;

- un environnement prix/mix défavorable ;

- un impact de change négatif ;

- des volumes de ventes plus faibles, notamment en RF-SOI, dans un contexte de poursuite de la correction des stocks clients.

Soitec affiche une perte opérationnelle courante de 8 MEUR d'euros sur cet exercice 2025-2026, contre un bénéfice de 136 MEUR un an avant, reflétant principalement la baisse de la marge brute, partiellement compensée par la réduction des charges opérationnelles.

De plus, l'EBITDA a reculé à 151 MEUR en 2025-2026, contre 298 MEUR un an auparavant. La marge d'EBITDA s'est établie à 25,4% du chiffre d'affaires (contre 33,5% au titre de l'exercice 2024-2025). "L'érosion de la marge a été contenue grâce à une gestion rigoureuse des coûts et aux ajustements opérationnels mis en oeuvre tout au long de l'exercice", souligne Soitec.

La société a enregistré une perte de 220 MEUR sur cet exercice 2025-2026, contre un bénéfice de 92 MEUR pour l'exercice 2024-2025.

Le free cash flow est redevenu positif, s'élevant à 63 MEUR en 2025-2026, contre un montant négatif de 23 MEUR un an avant.

Concernant ses perspectives, Soitec anticipe un chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2026-2027 en croissance d'environ 15% à périmètre et taux de change constants par rapport à l'exercice précédent, "reflétant en partie les actions engagées pour réduire la saisonnalité". En conséquence, l'amélioration séquentielle attendue au cours du reste de l'exercice 2026-2027 devrait être moins marquée que lors des exercices précédents.

De surcroît, la rentabilité de l'exercice 2026-2027 devrait être affectée par un faible taux d'utilisation des usines, un effet de change défavorable et une baisse de certaines subventions.

Ses investissements sont attendus autour de 100 MEUR pour l'exercice 2026-2027, contre 135 MEUR pour l'exercice 2025-2026, reflétant une approche d'investissement disciplinée et sélective.

Soitec explique "être concentré sur l'exécution de ses principaux leviers opérationnels, notamment l'élargissement du portefeuille produits et l'adaptation de la structure de coûts, tout en maintenant ses efforts sur la réduction du besoin en fonds de roulement et les dépenses d'investissement".

Une fois la correction des stocks clients RF-SOI achevée, ces actions devraient lui permettre "d'améliorer ses marges ainsi que sa génération de free cash flow, et de renouer avec une trajectoire de croissance durable et rentable".

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/05/2026 à 07:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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