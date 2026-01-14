 Aller au contenu principal
Soitec : bute sur la MM100 vers 28,5E
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 13:11

Soitec bute sur la MM100 vers 28,5E et retombe vers 27E : un retour au contact de la MM20 vers 24,9E se profile.
Le titre a décidément du mal à s'éloigner de façon convaincante de son double plancher des 23E des 24 novembre et 24 décembre.

SOITEC
27,9200 EUR Euronext Paris -1,38%
