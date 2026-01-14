Soitec : bute sur la MM100 vers 28,5E
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 13:11
Le titre a décidément du mal à s'éloigner de façon convaincante de son double plancher des 23E des 24 novembre et 24 décembre.
Valeurs associées
|27,9200 EUR
|Euronext Paris
|-1,38%
