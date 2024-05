Soitec bien orienté : JPMorgan n'est plus négatif sur la valeur

(AOF) - Soitec (+2,98% à 114 euros) se maintient parmi les plus fortes progressions de l'indice SBF 120 grâce au relèvement de recommandation de JPMorgan. La banque d’affaires américaine passe de sous-pondérer à neutre avec un objectif de cours rehaussé de 95 euros à 110 euros. Le bureau d'études affirme que le pire est passé pour le fabricant de substrats électroniques à haute performance, qui dévoilera ce soir ses résultats pour l'exercice 2023-2024.

Soitec vise un chiffre d'affaires en baisse d'environ 10% à périmètre et taux de change constants et une marge d'Ebitda d'environ 34%.

Soitec avait dévoilé fin mars des perspectives décevantes pour l'exercice 2024-2025. JPMorgan s'attend à ce qu'elles soient réaffirmées ce soir aors que les prévisions pour l'exercice 2027 devraient être décalées ou retirées.

L'analyste pense pour autant qu'il est beaucoup trop tôt pour être positif sur le titre en anticipant un restockage dans les smartphones, étant donné que la croissance en volume pour l'iPhone, leader du marché (qui a un contenu RF beaucoup plus élevé, ce qui est positif pour Soitec), est encore insuffisante et dépendra probablement des nouveaux produits et du prix de vente.

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.